Atalanta, Gasperini: «Giusto alla fine giocare questa gara» Le parole del tecnico nerazzurro a fine partita.

«Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però che alla fine giocare sia stata la cosa migliore . Siamo stati bravi ad approcciarci al meglio alla partita, il rischio era di pensare di affrontare una squadra di ragazzini e di non essere sufficientemente concentrati, invece alla fine forse avevamo più assenze noi».

Questo il commento di Gian Piero Gasperini in merito alla vittoria per 6-2 della sua Atalanta al Friuli contro l’Udinese .Per la Dea è la nona vittoria in trasferta di questo campionato e il tecnico prova a spiegare la differenza di rendimento della sua squadra rispetto alle gare interne: «Ci sono tanti motivi, forse anche l’atteggiamento degli avversari, che in casa nostra giocano più a viso aperto. In casa forse abbiamo sofferto l’assenza di pubblico o la riduzione di capienza. Siamo andati spesso in svantaggio in partite importanti che non siamo riusciti a ribaltare. Siamo contenti per le vittorie esterne, ma dovremo migliorare il rendimento in casa».

« Ora contro l’Inter sarà una sfida di alto livello - conclude Gasperini - ma prima pensiamo alla Coppa Italia, appuntamento a cui teniamo molto ».

