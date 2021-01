Atalanta, Gasperini: «Non è facile

vincere queste partite» Le parole dell’allenatore nerazzurro dopo lo 0-0 contro il Genoa in casa.

«Non è facile vincere queste partite. Il Genoa nel primo tempo ha avuto buone opportunità ma nella ripresa la gara è stata a senso unico. Abbiamo attaccato tanto ma non siamo riusciti a concludere. Se non trovi il gol la partita rimane inchiodata». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine del match pareggiato, per 0-0, contro il Genoa.

«Le partite vanno interpretate per quello che sono in campo. In questa gara non abbiamo dei rammarichi, abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Tanti impegni? È un problema di tutte le squadre, non solo nostro», ha proseguito l’allenatore nerazzurro.

«In questa sfida abbiamo cominciato piano; dopo abbiamo prodotto qualche cosa in più», ha concluso Gasperini.

