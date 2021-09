Atalanta, Gasperini: «Soddisfatto del pareggio, girone equilibrato» Le parole del mister dopo il pareggio 2-2 contro il Villarreal.

«Sono soddisfatto del pareggio e della personalità mostrata in campo. Dispiace per i due gol subiti, la prima mezz’ora è stata buona, poi abbiamo iniziato a perdere palla al limite dell’area». Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pareggio per 2-2 contro il Villarreal all’esordio stagionale in Champions League. Apre la rete di Freuler, mentre nel finale è Gosens a firmare il pareggio in un’azione confezionata dai due nuovi entrati, Ilicic e Miranchuk: «Gli uomini in attacco sono fondamentali nell’era dei cinque cambi - ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport - Cosa è cambiato rispetto al campionato? In Champions ci sono partite più aperte, non trovi squadre che si chiudono con nove giocatori. La partita contro la Fiorentina è stata decisa da episodi fin troppo pesanti nei nostri confronti».

Un punto a testa per le due squadre con il Manchester United che resta a zero: «Il girone è equilibrato. Lo Young Boys è una squadra di tutto rispetto, lo United se n’è accorto e giocare sul sintetico non sarà facile», ha concluso Gasperini.

