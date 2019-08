Atalanta, Gasperini soddisfatto

«Restiamo umili, Muriel straordinario» «Il problema sono le nostre partenze a rilento, gli abbiamo concesso due gol a porta vuota. Ma la squadra ha sempre dato la sensazione di poter recuperare la partita e così è stato».

Commenta così i primi tre punti della stagione Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria per 3-2 in rimonta sul campo della Spal. L’inizio non era stato semplice per i nerazzurri, sotto 2-0 dopo 26 minuti.

«La Spal ha fatto giocare molto gli attaccanti con diverse combinazioni, ci ha messi in difficoltà ma noi abbiamo creato molto anche quando eravamo sotto. Ci esaltiamo in queste situazioni di difficoltà, sarebbe bello fare buone prestazioni sin dall’inizio. Noi cerchiamo sempre di far bene e di restare umili». La scelta di Gasperini di far esordire Luis Muriel si è rivelata giusta. Il colombiano con una doppietta ha ribaltato il risultato.«A differenza dell’anno scorso abbiamo la possibilità di inserire questo tipo di giocatori, con questa qualità: per noi è un’arma in più» ha detto Gasperini.

Tuttavia è nota la discontinuità di Muriel: «Luis si è presentato con una grande determinazione e con tanta voglia di far bene. Ha caratteristiche straordinarie. Lui deve arrivare a una condizione fisica importante ma ci vuole tempo e grande disponibilità da parte sua. La prima scommessa è fargli giocare i 90 minuti con continuità», ha precisato il tecnico dei bergamaschi. Chiusura dedicata al ritorno a sorpresa sulla panchina del Bologna di Mihajlovic. «Sinisa è un grande. Siamo tutto con lui, è un esempio per chi soffre di queste malattie. Vincerà lui e aiuterà a vincere gli altri», ha concluso Gasperini

