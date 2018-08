Atalanta, già venduti 5mila biglietti

Dopo l’Hapoel salta l’amichevole Sono già 5mila i tagliandi venduti per la partita di ritorno al Mapei Stadium giovedì 16 agosto alle 20 contro Hapoel Haifa. Mentre venerdì 17 salta l’amichevole contro la Propatria.

Sono a disposizione degli sportivi interessati i biglietti per assistere alla partita Atalanta-Hapoel Haifa, gara di ritorno del terzo turno di qualificazione dei preliminari di Uefa Europa League 2018-2019, in programma giovedì 16 agosto, con inizio alle 20, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Alle 19 di lunedì 13 agosto sono stati venduti 5.000 biglietti.I prezzi, i settori, le modalità d’acquisto ed ogni ulteriore informazione sono online sul sito dell’Atalanta.

La partita d’allenamento contro il Pro Piacenza, originariamante in programma venerdì 17 agosto al centro Bortolotti di Zingonia, è stata annullata. I nerazzurri, che giovedì sera, dopo la gara contro l’Hapoel Haifa al Mapei Stadium di Reggio Emilia, faranno rientro a Bergamo per iniziare a preparare l’esordio in campionato di lunedì sera (Atalanta-Frosinone, stadio di Bergamo ore 20,30), venerdì sosterranno, invece, una semplice seduta d’allenamento al centro Bortolotti di Zingonia.

