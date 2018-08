Atalanta senza Ilicic, giovedì c’è l’Haifa

A Zingonia domenica d’allenamento La prossima sfida di europa League si avvicina in questo caldo agosto e l’Atalanta non vuole farsi trovare impreparata.

Dopo la vittoria di giovedì a Sarajevo, l’Atalanta ha ripreso domenica pomeriggio gli allenamenti in vista della prossima sfida di Europa League, in casa dell’Hapoel Haifa e valida per l’andata del terzo turno di qualificazione in programma giovedì 9 agosto alle 19 (18 italiane). Il match al «Sammy Ofer Stadium» di Haifa.

Mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di giovedì scorso. Palestra e lavoro atletico per chi ha giocato, partitella contro la formazione Primavera per gli altri. lunedì, sempre a Zingonia, allenamento al mattino a porte chiuse.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

La partitella d’allenamento con la Primavera, intanto, è finita 6-1. A segno Pasalic, Kulusevski, Cambiaghi, Tumminello (doppietta) e Cornelius nel primo tempo, ancora Tumminello nella ripresa. Fra i titolari sempre fermo Ilicic per l’infezione ai denti con ingrossamento del linfonodo sul collo: a rischio anche la partecipazione all’andata del terzo turno di qualificazione all’Europa League in Israele contro l’Hapoel Haifa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA