Atalanta, Gosens verso il recupero: in campo i primi di dicembre Da qualche giorno l’ex Heracles è tornato a calcare i campi di Zingonia dopo un lungo stop.

Dopo il recupero di Berat Djimsiti e Matteo Pessina, Gian Piero Gasperini nelle prossime settimane potrà ritrovare anche Robin Gosens. L’esterno tedesco tornerà a disposizione del tecnico nerazzurro intorno ai primi di dicembre: da qualche giorno l’ex Heracles è tornato a calcare i campi di Zingonia dopo un lungo stop, ma al momento il giocatore si sta sottoponendo a un programma di recupero personalizzato prima di tornare ad allenarsi con la squadra. Qualche settimana di recupero anche per Matteo Lovato, fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I due dovrebbero tornare a disposizione per le sfide contro Napoli e Villarreal.

Intanto la squadra prosegue la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida con lo Spezia in programma sabato 20 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo. Sono rientrati dai rispettivi impegni in Nazionale Ilicic, Miranchuk, Pašalic, Pessina e Zappacosta, già al lavoro questo pomeriggio. Giovedì 18 novembre è in programma un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.

