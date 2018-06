L’Atalanta ha scelto una punta

Ormai è fatta per Tumminello Nel giorno dell’arrivo di Cristante alla Roma, accelerata per l’attaccante: intraprenderà il percorso inverso. Defrel per ora non si muove dalla capitale, e lo vuole anche il Siviglia. Castro si allontana: è destinato al Cagliari.

L’Atalanta è ad un passo da Marco Tumminello. Nell’operazione Cristante non entrano contropartite, ma a Bergamo, salvo colpi di scena, arriverà comunque un romanista. Tumminello, infatti, imbocca contromano la strada percorsa da Cristante: si muoverà subito verso Bergamo, a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto (anche se non va esclusa nemmeno l’ipotesi di diritto di riscatto dei nerazzurri e di controriscatto dei giallorossi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA