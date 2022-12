Atalanta, Hojlund sarà decisivo, parola del connazionale Carsten Nielsen

Lo stesso Gasperini vede in lui ampi margini di miglioramento e anche per questo il giocatore vanta undici presenze. E di un’altra punta prolifica e affidabile i nerazzurri ne hanno un grande bisogno, visto che il titolare Zapata ancora non è al 100%. Quello che sorprende in Hojlund è la mobilità e aggressività nell avventarsi su ogni pallone, la facilità di «vedere» la porta e una disinvolta e rapida propensione a fornire assist ai compagni.