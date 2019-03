Atalanta, i cambi di data delle partite

In Coppa Italia con la Fiorentina il 25 aprile Modifiche a date e orari anche per Inter-Atalanta, Atalanta-Empoli e Napoli-Atalanta.

Atalanta, qualche cambiamento per le date dei prossimi incontri. Li ha comunicati ufficialmente la Lega Seria A sia per quanto riguarda la Coppa Italia sia per il campionato.

COPPA ITALIA

La semifinale di ritorno Atalanta-Fiorentina si giocherà giovedì 25 aprile alle ore 20,45 (sarà trasmessa su Raiuno). Mercoledì 24 scenderanno in campo invece Milan e Lazio, sempre alle 20,45 (Raiuno).

CAMPIONATO SERIE A

12ª giornata di ritorno, domenica 7 aprile: Atalanta in campo a San Siro contro l’Inter alle ore 18 (anziché alle 15, variazione disposta per evitare la concomitanza con altri importanti e molto partecipati eventi a Milano).

13ª giornata di ritorno: Atalanta-Empoli sarà disputata lunedì 15 aprile alle 20,30 (anziché domenica 14 alle ore 15); Sampdoria-Genoa si giocherà invece domenica 14 aprile alle 15 (anziché lunedì 15 alle 20,30).

14ª GIORNATA DI RITORNO: Napoli-Atalanta, si va in campo lunedì 22 aprile alle 19 (anziché sabato 20 aprile alle 15, a causa di impegni dei partenopei in competizioni Uefa).

RECUPERO 6ª GIORNATA DI RITORNO: Lazio-Udinese mercoledì 17 aprile alle 19 (anziché mercoledì 10 aprile alle 19).

