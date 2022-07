Atalanta, i tifosi fremono: il mercato ancora fermo non decolla

Differente il modo di pensare delle dirigenze votate a valutazioni anche economiche. È’ il caso dell’Atalanta che certamente non sta con le mani in mano, anzi è pronta a piazzare l’ingaggio di giocatori ritenuti idonei alle richieste di mister Gian Piero Gasperini.

Con la campagna acquisti-cessioni che scadrà il 1° settembre infatti ci si può prendere il tempo giusto per valutare le situazioni in gioco. I dirigenti che stanno seguendo il mercato, Lee Congerton con gli occhi principalmente puntati sul mercato estero e Tony D’Amico, invece, su quello nazionale, sono professionisti stimati e di esperienza.

Come al solito le voci di mercato si rincorrono a volte anche con notizie piuttosto bizzarre e smentite nel giro di poche ore. Sin qui dal quartier generale di Zingonia è uscito ufficialmente solo l’arrivo di Ederson, per il resto bocche rigidamente cucite su tutti i fronti. Razionalmente, tuttavia,è noto che per mantenere alti gli obiettivi della società occorrerà rinforzare il reparto esterni e il centrocampo.

Anche in avanti urge un bomber, tanto più che uno tra Muriel e Zapata se ne andrà. Insomma non c’è che attendere con un calma e un pizzico di serenità gli eventi che via via si riveleranno...