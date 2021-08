Atalanta, il 14 agosto amichevole con la Juventus a Torino: «Un test importante» La partita è in programma all’Allianz Stadium alle 20,30. Sarà aperto anche il settore ospiti: vendita online a partire dalle 14 di giovedì 5 agosto.

Nuovo appuntamento in questo precampionato nel calendario dei nerazzurri che sabato 14 agosto affronteranno la Juventus in amichevole. La partita è in programma all’Allianz Stadium di Torino alle 20.30. «Si tratta di un test importante a pochi giorni dal via del campionato», scrive la società nerazzurra sul proprio sito. La Juventus informa che sarà aperto anche il settore ospiti: la vendita sarà aperta online a partire dalle 14 di giovedì 5 agosto (costo del biglietto 20 euro).

Informazioni dettagliate su modalità di acquisto e accesso allo stadio sono nella sezione biglietteria del sito ufficiale della Juventus. «Alla luce delle modifiche al decreto del decreto del 23 luglio 2021, l’Allianz Stadium riapre fino ad una capienza al 50% – si legge sul sito della Juventus – essendo la regione Piemonte in zona Bianca alla data odierna. Nel caso in cui la regione venisse spostata ad un colore differente dal Bianco, e le vendite dei tagliandi fossero già state aperte, verranno fornite tutte le indicazioni e modalità per il rimborso».

