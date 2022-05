Atalanta, il commovente applauso dei tifosi nonostante la mancata qualificazione

Applausi e cori di ringraziamento dopo il triplice fischio di Atalanta-Empoli, nonostante la sconfitta e nonostante la mancata qualificazione in Europa. Il pubblico del Gewiss Stadium è stato commovente per l’affetto che ha dimostrato al di là dei risultati, sinonimo di maturità e di sportività non indifferente. Ovvio che si debba parlare anche di delusione, ma solo per fare attente riflessioni in chiave futura.