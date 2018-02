Atalanta, il meglio di Dortmund

Tre minuti per non dimenticare Un condensato di emozioni, la pazza telecronaca spagnola, la commozione di Percassi e l’immenso sostegno dei tifosi in un video di tre minuti. Sabato 17 febbraio sei pagine speciali su L’Eco di Bergamo in edicola con tutte le foto della trasferta di Dortmund che ci avete spedito.

Una pazza telecronaca quella di un commentatore spagnolo che perde la testa sui gol di Ilicic, il saluto di Percassi sotto il settore dei tifosi atalantini, la sua commozione, e poi l’incredibile sostegno dei bergmaschi in trasferta a Dortmund, tutte in un video che racconta la trasferta con il Borussia Dortmund che, nonostante la sconfitta di misura, si è trasformata in una festa indimenticabile, con emozioni che hanno fatto palpitare il cuore di migliaia di persone. E sabato 17 febbraio su L’Eco in edicola, sei pagine speciali dedicate alla trasferta e tutte le foto che ci avete spedito in redazione.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA