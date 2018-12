Atalanta, Ilicic al rientro

Arma in più per battere la Lazio Con il rientro di Ilicic Gasperini disporrà di un’arma in più per puntare al successo contro la Lazio.

Il Gasp (premiato martedì dal Club Amici) si ritroverà il talentuoso fantasista sloveno carico di energie dopo la forzata sosta per squalifica di due turni. Un rientro, quello di Ilicic, allo stadio Azzurri d’ Italia in un momento quanto mai propizio vista la forza degli avversari di lunedì.

L’applaudito blitz di Udine di domenica scorsa ha fatto compiere ai nerazzurri un balzo in classifica. Di colpo il team atalantino si è trovato a respirare a pieni polmoni l’aria europea. La vittoria con la Lazio ci porterebbe a un punto dai capitolini.

Il gioco ma anche i numeri parlano di 29 gol realizzati dai nerazzurri contro i 22 con firma biancoceleste: uno scarto di 7 reti in 15 gare è certo un dato da tenere in considerazione. Inoltre la tripletta di Zapata in Friuli fa ben sperare che il reparto offensivo atalantino possa recapitarci ulteriori regali. Altro elemento a favore dei nerazzurri sarà il fattore campo che da noi costituisce da sempre un valore aggiunto di enorme peso. Bando alla scaramanzia, ci sono tutti i presupposti perchè l’Atalanta posa portare a casa tutta la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA