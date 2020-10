Atalanta, in arrivo un Ajax scatenato

In campionato ha travolto il Venlo 13-0 È la vittoria col maggior scarto nella storia dell’Eredivisie, la massima serie del campionato olandese.

L’Ajax, che martedì 27 ottobre affronterà l’Atalanta nella sfida di Champions League, segna 13 gol in casa del Venlo e conquista la vittoria col maggior scarto nella storia dell’Eredivisie (la massima serie del campionato olandese di calcio). In gol: Traorè (cinque reti), Ekkelenkamp (doppietta), Huntelaar (doppietta), Tadic, Antony, Blind e Martinez. L’Ajax con questa vittoria consolida il suo primato in classifica con 15 punti dopo sei giornate. Successo per 1-0, invece, per la Dinamo Kiev, squadra ucraina nel girone di Champions League della Juventus, contro l’Oleksandriya. Decide il match la rete realizzata da Popov al 1’. Con questo successo la Dinamo Kiev rafforza il primo posto salendo a 17 punti dopo 7 gare.

