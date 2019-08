Atalanta in campo contro il Getafe

Gli spagnoli in vantaggio 1-0 Nerazzurri in campo alle 21 allo stadio Coliseum Alfonso Pérez, in Spagna. Il primo tempo si chiude con il vantaggio della squadra di casa.

Fine primo tempo: l’Atalanta soffre, soprattutto in difesa, la fisicità degli spagnoli. In avanti da rivedere il tridente Gomez-Muriel-Zapata.

Gol del Getafe al 10 pt: 1-0. Errore di Toloi che sulla destra alleggerisce corto su Gollini, si inserisce Cucurella che mette al centro per Arambarri. Facile la conclusione in rete, quasi un rigore in movimento.

Sfida tra squadre rivelazione questa sera, sabato 10 agosto, allo stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, in Spagna. L’Atalanta affronta la formazione locale, quinta a sorpresa lo scorso anno nella Liga iberica e qualificata per l’Europa League, definita per questo suo exploit «l’Atalanta di Spagna». L’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini cerca nuove indicazioni dopo la tournée britannica, in un match organizzato anche per consentire alla squadra di misurarsi con un avversario di caratura internazionale in vista della prossima Champions League. Spagnoli più avanti nella preparazione: per loro domenica 18 sarà già campionato.

LE FORMAZIONI

ATALANTA Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Gosens, de Roon, Pasalic, Hateboer; Gomez; Muriel, Zapata.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Olivera, Cabrera, Djené, Damián Suárez; Cucurella, Bergara, Arambarri, Portillo; Jaime Mata, Molina.

