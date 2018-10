Atalanta, in difesa torna Masiello

Zapata in campo contro la sua Samp Allo stadio di Bergamo domenica 7 ottobre arriva la Sampdoria alle 15, la partita da non sbagliare.

Cercasi svolta, è arrivato il momento. Tanti motivi per tornare a vincere, finalmente, in qualsiasi modo. Allo stadio di Bergamo domenica 7 ottobre arriva la Sampdoria alle 15, la partita da non sbagliare, da vincere con la fame, con la voglia di riconquistare quello che si è perso in queste giornate.

Un’Atalanta affamata, uno stadio che rema tutto dalla sua parte, un binomio vincente che deve portare ai 3 punti: non ci sono alternative, Milan, Torino e Firenze, senza ricordare l’ignobile fattaccio del rigore, hanno detto che i nerazzurri sono in crescita sotto tanti punti di vista, in primis quello fisico.

Serve solo il risultato a questo punto, perché non è troppo tardi per scalare nuovamente la classifica, ma serve di sicuro un approccio diverso, un ritmo tambureggiante, pensare che i tre punti possono sbloccare Papu e compagni, in qualunque modo possano arrivare. Naturalmente bisogna fare i conti con chi, dall’altra parte, viaggia sulle ali dell’entusiasmo, ha già battuto il Napoli e pareggiato con la Fiorentina, ha già 11 punti in graduatoria e un attacco importante, con una coppia insostituibile e la bravura di aver sostituito Zapata con Defrel, perfettamente integrato con Quagliarella.

Affidiamoci a Zapata, è un motivo già pensato con la Spal, ma proprio dopo quel match il colombiano ha inanellato prestazioni confortanti: non resta che il gol, quello che sarebbe il primo con la maglia nerazzurra e l’occasione per sbloccarsi contro la sua ex squadra è doppia. La scorsa primavera fu proprio lui a realizzare il gol decisivo a Bergamo per i liguri: se esiste un dio del calcio è giusto che faccia la sua comparsa sullo stadio di Bergamo.

Testa solo alla Samp, Firenze e il grande torto di Chiesa è e deve esser solo un ricordo da cancellare. Mister Gasperini pare intenzionato a farlo con una formazione molto simile a quella che ha perso con i viola, con il grande interrogativo del giocatore alle spalle della coppia Gomez-Zapata, un ballottaggio tra Freuler, Rigoni e Pasalic, mentre è sicuro il rientro di Masiello dopo l’infortunio.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): 91 Golllini; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 88 Pasalic, 15 de Roon, 8 Gosens; 11 Freuler; 10 Gomez, 91 Zapata. A disp.: 1 Berisha, 31 Rossi, 23 Mancini, 21 Castagne, 19 Djimsiti, 53 Adnan, 4 Valzania, 22 Pessina, 24 Rigoni, 72 Ilicic, 20 Tumminello, 99 Barrow. All. Gasperini.

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 26 Tonelli, 3 Andersen, 29 Murru; 8 Barreto, 6 Ekdal, 10 Praet; 17 Caprari; 92 Defrel, 27 Quagliarella. A disp.: 33 Rafael, 72 Belec, 7 Sala, 22 Tavares, 15 Colley, 18 Leverbe, 25 Ferrari, 14 Jankto, 11 Ramirez, 4 Vieira, 16 Linetty, 95 Rolando. All. Giampaolo.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Torna «TuttoAtalanta diretta stadio» su Bergamo Tv. A commentare la sfida dallo studio tra i nerazzurri e la Sampdoria a partire dalle 14 alle 18 di domenica l’allenatore Sandro Salvioni, il giornalista Arturo Zambaldo e il tifoso blucerchiato Massimo Bernasconi, figlio dell’ex nazionale di Ponte San Pietro, Gaudenzio, difensore atalantino degli Anni Cinquanta. Carlo Canavesi (riporterà le fasi della partita) e Maria Chiara Rossi (terrà i contatti con i social). Matteo De Sanctis porterà il suo contributo dallo stadio Azzurri d’Italia. Collegamenti tramite video chiamate Skype, con Massimo Casari, Mario Gamba (da Monaco di Baviera) Luca Trussardi (da Los Angeles), Ralf Hildebrand e Martina Quattrone che esordirà domani sera a «TuttoAtalanta» a fianco di Matteo De Sanctis. Al termine della partita, interviste dalla sala stampa agli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini e della Sampdoria, Marco Giampaolo e ai giocatori atalantini.

Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it.

