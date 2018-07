Dopo Sarajevo, Islanda o Israele

Atalanta in Europa, le possibili avversarie L’israeliana Hapoel Haifa o l’islandese FH : l’Atalanta ora conosce quali saranno le possibili avversarie in caso di passaggio del turno contro il Sarajevo.

Islanda o Israele, ecco i Paesi delle squadre che potrà incontrare l’Atalanta se passerà il turno contro il Sarajevo.

Il Moadon Kaduregel Hapoel Haifa, meglio noto semplicemente come Hapoel Haifa, è una società calcistica israeliana con sede nella città di Haifa. Gioca nella massima serie del campionato di calcio israeliano. Con una curiosità: per ironia della sorte, l’Hapoel Haifa ha la maglia che ricorda il Milan, proprio la squadra rossonera che ha «costretto» l’Atalanta ai preliminari vincendo il ricorso al Tas contro la «squalifica» imposta dall’Uefa.

Il Fimleikafélag Hafnarfjarðar, o più comunemente FH, è una società calcistica islandese con sede nella città di Hafnarfjörður. Sebbene storicamente non vanti grande tradizione, il club è attualmente una delle formazioni più forti del calcio islandese, avendo vinto nettamente i campionati dal 2004 al 2006.

Il sorteggio è stato quello per il terzo turno preliminare di Europa League (in programma il 9 e il 16 agosto): ora 13 squadre entrano in gioco proprio al terzo turno preliminare, 37 usciranno dalla partite del secondo turno preliminare «percorso piazzate», due saranno le eliminate dal secondo turno di qualificazione del percorso piazzate di Champions League.

