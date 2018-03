Atalanta in forma di «testa» e di «gambe»

Nessuna ripercussione dalle eliminazioni Si pensava che le sconfitte in Coppa Italia e Europa League potessero influire negativamente sul morale e sul proseguo del campionato, invece, fortunatamente, non è stato così. In onda lunedì 19 marzo alle 20.45 «Tutto Atalanta» su Bergamo Tv.

Con l’eliminazione dell’Atalanta dall’Europa League e dalla Coppa Italia, c’era chi aveva previsto un drastico crollo mentale della squadra, tale da compromettere anche il cammino in campionato e l’ultimo obbiettivo rimasto, quello del settimo posto in graduatoria, ultimo utile per tornare in Europa. Evidentemente, si era sottovalutato il carisma di Gian Piero Gasperini che, in due anni, a Bergamo è riuscito a creare le condizioni migliori perché i suoi ragazzi fossero attrezzati anche psicologicamente ad affrontare i momenti difficili. Le due pesanti battute d’arresto sono state assorbite velocemente e le risposte sono state concrete: due vittorie esterne nel giro di sette giorni. Sei punti che hanno rimesso in gioco tutto.

In particolare, il 5-0 inflitto domenica al Verona, ha sentenziato che siamo di fronte ad una formazione in ottima salute anche sotto l’aspetto fisico. Ricordate in quanti si erano detti convinti che la squadra avrebbe pagato caro il duplice impegno extra campionato anche sotto questo profilo? Fortunatamente le smentite sono arrivate anche sotto questo profilo. Lo scenario attuale porta con sé inevitabile fiducia per il futuro, ancora di più se si guardano le magiche giocate di Ilicic e di un Papu Gomez che sembra sulla buona strada per tornare quello che tutti abbiamo conosciuto e apprezzato la passata stagione. Ci sono ancora dieci partite da giocare da qui al termine del campionato, l’equivalente di trenta punti in palio. I neroazzurri avranno due scontri diretti: uno in casa contro la Sampdoria (il 3 aprile) e l’altro contro il Milan (il 13 maggio nella penultima giornata). Anche il calendario sembra essere propizio.

