Palomino in campo: non ci sarà a Manchester

Atalanta in partenza per Manchester

Difesa decimata: ecco chi mancherà Ci siamo: l’Atalanta vola verso l’Europa per il nuovo match di Champions League, ma a Manchester sarà con la difesa decimata.

Sono diversi i giocatori non convocati a Manchester dove la squadra bergamasca arriverà nella tarda mattinata di lunedì 21 ottobre. Oltre alla notizia già nota della mancanza di Duvan Zapata, che sarà ancora sotto controllo per l’infortunio muscolare che si è procurato in Nazionale, in Gran Bretagna non ci saranno neppure Simon Kjaer e Josè Palomino.

I due calciatori sono entrambi ko per problemi muscolari e mister Gasperini ha scelto di lasciarli a Zingonia dove proseguiranno le terapie riabilitative. A Manchester la difesa resta quindi più scarna: ci saranno Toloi, Djimsiti e Masiello, mentre Ibanez sarà l’unica alternativa per la panchina.

