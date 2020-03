Atalanta in quarantena, allenamenti dal 24

Ilicic: stiamo a casa, siamo responsabili L’Atalanta ha disposto la quarantena a scopo precauzionale per i propri tesserati e la ripresa dell’attività per il prossimo martedì 24 marzo. «A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta comunica che sono stati confermati la forma dell’isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche come da indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia», la nota sul sito ufficiale.

L’Atalanta ha deciso di posticipare la ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per il pomeriggio di lunedì 16 marzo. Appuntamento il 24 marzo al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, in orario da definire. Presso la sede nerazzurra l’attività è ferma da giovedì scorso: dopo il lavoro di scarico post Valencia di mercoledì mattina, infatti, la decisione di annullare le tre sessioni pomeridiane da giovedì a sabato. Domenica 15 marzo il nuovo rinvio e la comunicazione della nuova data.

Sui Social sono numerosi i calciatori che stanno comunicando con i tifosi. Tra questi anche Ilicic: «Per me va tutto bene perché voglio agire in modo responsabile, resto a casa» ha lanciato un appello nella sua lingua sull’emergenza coronavirus con una foto in cui appare avvolto nella bandiera della Slovenia: «Cari amici e sostenitori. In Italia, gli effetti del Coronavirus si fanno sentire più che in qualsiasi altra parte del mondo. Il peggio è negli ospedali che, a causa della pandemia, non possono più fornire adeguatamente assistenza a tutti i pazienti con malattie gravi», la premessa dell’attaccante dell’Atalanta. «Per me va tutto bene perché voglio agire in modo responsabile, resto a casa. Chiedo lo stesso trattamento per tutti in Slovenia - aggiunge, rivolgendosi ai connazionali -. Rimanete a casa, agite in modo responsabile, poiché questo è l’unico modo per rimettersi in carreggiata. Buona fortuna e rimanete in salute. #Stai a casa».

