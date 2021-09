Atalanta, infortunio alla caviglia per Gosens in Nazionale Qualificazioni Mondiali 2022, il giocatore dell’Atalanta si è fatto male nel finale della gara della Nazionale tedesca contro il Liechtenstein. La Federcalcio tedesca ha fatto sapere che la sua presenza nelle successive due gare di qualificazione è in dubbio e sarà valutata di concerto con lo staff medico.

Infortunio alla caviglia sinistra per Robin Gosens. Il giocatore dell’Atalanta si è fatto male nel finale della gara della Nazionale tedesca, giovedì 2 settembre a San Gallo contro il Liechtenstein, ed è stato costretto a uscire. La Federcalcio tedesca ha fatto sapere che la sua presenza nelle successive due gare di qualificazione mondiale - domenica a Stoccarda con l’Armenia e mercoledì a Reykjavik contro l’Islanda - è in dubbio e sarà valutata di concerto con lo staff medico.

«Un infortunio alla capsula del piede sinistro». Così il report ufficiale della DFB, la federcalcio tedesca, sul problema fisico tra piede e caviglia sinistra accusato dall’esterno dell’Atalanta Robin Gosens all’87’ della gara di qualificazioni mondiali della Germania giovedì sera in casa del Liechtenstein. «Robin Gosens ha subito un infortunio al piede sinistro giovedì sera quando la nazionale tedesca ha vinto 2-0 nella gara di qualificazione ai Mondiali contro il Liechtenstein a San Gallo - si legge nella nota -. Questo è stato il risultato delle successive visite mediche. Gosens ha dovuto lasciare il campo infortunato poco prima della fine della partita». Il laterale sinistro resta in forte dubbio per le altre due partite in calendario: «Se il nazionale dell’Atalanta potrà disputare le imminenti qualificazioni ai Mondiali di domenica a Stoccarda contro l’Armenia e mercoledì a Reykjavik contro l’Islanda - conclude il comunicato -, lo deciderà la dirigenza sportiva d’intesa con lo staff medico (della Nazionale tedesca, ndr)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA