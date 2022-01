Atalanta-Inter, biglietti in vendita dall’11 gennaio: ecco le modalità di acquisto La società ha pubblicato le nuove modalità di acquisto dei biglietti per assistere alla partita Atalanta-Inter, in programma domenica 16 gennaio alle 20,45 al Gewiss Stadium, alla luce delle nuove disposizioni emanate dalla Lega Serie A in materia di capienza degli stadi.

L’Atalanta annuncia la vendita dei biglietti in occasione della partita con l’Inter di domenica 16 gennaio (ore 20,45) chiudendo, oltre al settore ospiti, anche Curva Sud Morosini e Distinti Sud del Gewiss Stadium di Bergamo come conseguenza della riduzione della capienza decisa dalla Lega Calcio di Serie A a 5 mila spettatori fino alla quarta giornata del girone di ritorno. Gli ex abbonati di Curva Sud hanno diritto in prelazione al posto in Curva Nord Pisani. In vendita libera i settori Tribuna Rinascimento coperta, Tribuna Rinascimento scoperta e Curva Nord Pisani saranno riservati ai soli possessori di Dea Card.

I titoli d’ingresso, nei punti vendita Vivaticket e on line su atalanta.vivaticket.it, saranno acquistabili per un tetto massimo di 4 per ogni account/acquirente nelle consuete tre fasi: dalle 12 di martedì 11 gennaio alle 23 di mercoledì 12 la prelazione per abbonati alla stagione 2019-2020, dalle 10 alle 23 del solo giovedì 13 la prelazione abbonati 19-20 con scelta libera del posto e infine la vendita libera a partire dalle 10 di venerdì 14 fino al fischio d’inizio salvo esaurimento. La biglietteria di Viale Giulio Cesare fronte Tribuna Rinascimento sarà aperta il giorno della partita dalle 18 per la vendita degli eventuali tagliandi ancora disponibili

Qui tutti dettagli sulle modalità di acquisto e le tariffe.

