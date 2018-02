Atalanta ipnotizzata dalla Fiorentina

Petagna gol, arriva un pari (1-1) L’Atalanta non va oltre il pareggio, 1-1, contro la Fiorentina. Vantaggio viola firmato da Badelj, pareggio firmato da Andrea Petagna allo scadere del primo tempo. Nella ripresa non basta l’assalto nerazzurro.

C’erano tutte le ragioni per avere la testa da tutt’altra parte. Nel bel mezzo di una settimana europea, tra l’andata e il ritorno contro il Borussia, questa Fiorentina era più un fastidio che un’occasione. È arrivato un punto, tanto basta per muovere la classifica e rimanere lì con il Milan, rinato grazie alla cura Gattuso. Nerazzurri un po’ opachi, com’era prevedibile, eppure quasi sempre alla riscossa proprio come giovedì scorso al Signal Induna Park. Incerto per Gomez e compagni, poi paradossalmente è il gol segnato al 16’ del primo tempo dal viola Badelj a suonare la sveglia ai nerazzurri. Da quel momento l’Atalanta realizza di essere in campo e inizia ad attaccare a testa bassa.

Il pareggio arriva allo scadere del primo tempo grazie a Petagna che colpisce di testa e torna a sorridere dopo tante settimane di digiuno. La ripresa è un monologo atalantino, con crescendo finale interrotto solo da una super occasione fallita da Falcinelli. Un assedio alla porta di Sportiello che non va a buon fine nonostante i tentativi più o meno convinti dei nerazzurri. Arriva un pari, «solo» un pari per quanto visto nella ripresa, un buon pari se si considera in che razza di settimana si è giocata questa gara. Ora occhi, testa e cuore alla sfida di giovedì contro il Borussia.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Le pagelle dei lettori

Qui la cronaca della partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA