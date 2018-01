Atalanta-Juve verso il tutto esaurito

Ecco le probabili formazioni Si va verso il tutto esaurito allo stadio di Bergamo per l’attesissima sfida di martedì sera, alle ore 20,45, tra Atalanta e Juventus. Si tratta dell’andata di semifinale di Coppa Italia. Nerazzurri col morale alle stelle dopo lo 0-3 inflitto nell’anticipo di sabato a Reggio Emilia, al Sassuolo.

Mister Gian Piero Gasperini dispone di tutti i titolari tranne l’acciaccato Spinazzola, neppure convocato. Rispetto a Reggio Emilia rientreranno Caldara e Gomez e con ogni probabilità Berisha. In attacco solito dubbio Cornelius o Petagna a meno di rivedere in campo Ilicic utilizzato a sorpresa in Emilia.

Ecco le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez; Petagna. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Manduzkic. All. Allegri.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva, e in chiaro, su Rai 1. La gara sarà riprodotta anche in streaming su Rai Play.

Su L’Eco di Bergamo del 30 gennaio tre pagine di approfondimento sull’Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA