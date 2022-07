Atalanta, ko contro il Newcastle: 1-0, decide il rigore di Wood

L’Atalanta esce sconfitta dalla prima delle due amichevoli di lusso, venerdì 29 luglio al St James’Park di Newcastle contro i Magpies, a segno alla fine del primo tempo su rigore con Wood. Ma al netto della differenza di ritmo la banda Gasperini mostra buoni sprazzi, creando più di un’occasione per il pareggio nonostante un paio di interventi provvidenziali di Sportiello, tra i pali dal 1’ (nella ripresa è subentrato Musso). Nel primo tempo Gasperini ha puntato sul duo d’attacco colombiano Zapata-Muriel, con Ederson trequartista, Koopmeiners in regia e con i giovani Scalvini, Okoli e Zortea. Nella ripresa spazio per tutti gli altri, con Scalvini in mediana, de Roon arretrato in difesa, Pasalic, e poi Boga e Malinovskyi con Lammers davanti. I nerazzurri hanno spinto di più, rendendosi pericolosi con Boga, Hateboer e Malinovskyi senza però trovare l’acuto giusto. Il 6 agosto a Valencia è in programma il secondo test internazionale.