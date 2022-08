Atalanta, Koop e Demiral contro il Milan. Più di un migliaio di tifosi a Zingonia

Si tratta di due giocatori fondamentali nello scacchiere di Gasperini per dare sostanza a difesa e centrocampo . Demiral, che era rimasto fermo ai box per un problema al ginocchio, potrebbe già giocare dall’inizio contro il Milan, mentre Koopmainers - che si era allenato a parte due giorni a metà settimana a causa di un incidente domestico - già venerdì si era riunito ai compagni e sabato ha confermato di essere guarito e sarà sicuramente titolare.

Prudenza con Ederson e Zappacosta

In generale, comunque, le notizie dall’infermeria sono quasi tutte positive. Zappacosta (infortunio al retto femorale) ha bisogno di più tempo per essere pronto a giocare dal 1’, ma anche lui vede ormai un orizzonte sereno, nonostante non sia stato convocato, mentre per Ederson si sta usando un po’ più di prudenza in considerazione della lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra, ma il centrocampista - il rinforzo estivo numero 1 per i nerazzurri - potrebbero essere a disposizione già domenica 28 agosto Bentegodi contro il Verona.