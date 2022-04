Atalanta, Koopmeiners resta in dubbio per la Salernitana, Pasalic candidato titolare

Qui Zingonia Recuperato Maehle, l’olandese si è allenato a parte ed è in forse per la gara di lunedì 2 maggio alle 20,45 al Gewiss Stadium contro i campani. Gasperini potrebbe rilanciare il croato dal 1’, come Demiral e Toloi in difesa.

Teun Koopmeiners è il principale dubbio per l’Atalanta di Gasperini in vista del posticipo di lunedì 2 maggio alle 20,45 al Gewiss Stadium contro la Salernitana. Recuperato Maehle, la presenza dell’olandese è ancora in bilico: dopo aver saltato la gara contro il Torino per un problema gastrointestinale, l’olandese si è allenato a parte e solo dopo la rifinitura di domenica primo maggio Gasperini scioglierà i dubbi sulla sua convocazione.

Pasalic possibile titolare

Sicuri assenti Pezzella, Rossi e Ilicic, la formazione di partenza contro la Salernitana non dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella schierata contro il Torino, con la possibile novità di Pasalic trequartista al posto di Pessina e il ritorno dal 1’ di Demiral e Toloi in difesa accanto a Scalvini. In attacco Gasperini dovrebbe confermare la coppia colombiana Zapata-Muriel, con Maehle destinato in avvio alla panchina.

Gara da vincere