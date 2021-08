Atalanta, Koopmeiners saluta l’AZ: è ufficiale l’acquisto Teun Koopmeiners è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ora si attendono soltanto le visite mediche che dovrebbero essere in programma lunedì in Olanda. L’arrivo a Bergamo si ipotizza tra una decina di giorni.

Nel pomeriggio di domenica 29 agosto il centrocampista ha dato l’addio all’AZ Alkmaar, squadra di cui è capitano, scoppiando in lacrime in diretta tv sul canale olandese di Espn dopo la partita di Eredivisie in casa dell’Heerenveen.

Il centrocampista mancino olandese classe ’98, convocato dalla sua Nazionale per il trittico di qualificazioni mondiali contro Norvegia, Montenegro e Turchia (1, 4 e 7 settembre), dovrebbe fare le visite in Olanda lunedì per poi essere a Bergamo tra una decina di giorni. Prima raggiungerà il gruppo del ct Louis van Gaal comprendente anche il nuovo compagno di squadra Marten de Roon. L’affare s’è concluso sabato prima di Atalanta-Bologna sulla base di 14 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

