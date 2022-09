Atalanta, la bellezza del primato solitario: da difendere con i denti contro la Cremonese

Si parlava di una squadra piena di lacune pressoché in ogni reparto e si invocavano rinforzi a ogni piè sospinto. Poi il risultato sul campo ha smentito, eccome, lo scetticismo diffuso. Di colpo, adesso, tutti pronti a salire sul carro dei vincitori osannando giocatori e riportando sul piedistallo mister Gasperini. C’è addirittura chi ha pronunciato la parola scudetto, messa subito a tacere anche solo per questioni scaramantiche. Si sta esaltando tra l’altro una squadra che gioca senza diversi titolari: Zapata, Dyismiti e Zappacosta se non vogliamo citare anche Palomino.