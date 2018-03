Atalanta, la corsa verso l’Europa

passa dai gol degli attaccanti La corsa dell’Atalanta verso l’Europa League passa necessariamente dai gol e per farli bisogna tirare in porta. Ma il problema dell’Atalanta è che non ha centravanti che, quando giocano, segnano molto.

Nell’Atalanta da agosto hanno segnato 15 giocatori diversi: 59 gol in tutto, ma solo 29 sono degli attaccanti. Le altre 30 reti sono di 11 tra difensori e centrocampisti. E imitandoci al campionato le cose non sono andate molto meglio. In 12 (giocatori) hanno segnato 38 gol totali, appena 17 dei quali sono però arrivati dalle quattro punte. I più prolifici della squadra sono Cristante e Ilicic con sette gol a testa. Davanti a loro, in serie A, ci sono ben 13 giocatori. Sì, ci resta il titolo platonico di Cristante: nessun centrocampista italiano ha segnato più gol di lui. Ma, è qui il punto, è un centrocampista...

