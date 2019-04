Atalanta, la parola d’ordine è vincere

Contro l’Empoli servono tre punti È l’occasione più ghiotta, quella da non mancare: un successo per un passo quasi decisivo verso l’Europa League.

È l’occasione più ghiotta, quella da non mancare, tre punti per un passo quasi decisivo verso l’Europa League. A Bergamo arriva l’Empoli, nel posticipo della 32ª giornata e ormai siamo a una svolta della stagione: alla vigilia del match all’Atalanta non resta che un solo risultato, vincere in ogni modo. Gli ultimi risultati hanno dato ancor maggior convinzione ai ragazzi di Gasperini e a tutta la piazza, ma non bisognerà mangiarsi nuovamente le dita come successo nel post Chievo.

Vincere è fondamentale, perché la classifica dopo l’ultimo turno di campionato è sotto gli occhi di tutti: Papu Gomez e compagni con un successo potrebbero portarsi a ben 5 punti di vantaggio sul Torino, sorpassare nuovamente la Roma al 5° posto e appaiarsi al Milan al 4°. Oltre ogni ragionamento sulla Champions League, un obiettivo che al momento resta ancora raggiungibile, guardiamo a cosa potrebbe succedere appunto per la Coppa alla quale l’Atalanta si è abituata negli ultimi due anni, partendo dai gironi o dai preliminari: la corsa si fa sul Torino, la Lazio ha sì una partita da recuperare e dopo il ko di Milano è staccata di 3 punti, senza contare lo scontro diretto a Roma tra qualche settimana, mentre la Samp insegue un punto dietro i laziali.

L’Empoli non fa paura ma, vista la classifica, non bisognerà dare coraggio ai toscani e anzi puntare a un approccio simile a quello visto con il Bologna, anche se quella resta una partita da mettere nella storia e difficilmente ripetibile. I toscani, che da poche settimane hanno visto il ritorno di Andreazzoli in panchina, non lasciano grandi ricordi nella mente dei tifosi nerazzurri: c’è su tutte la sconfitta dell’andata, una rimonta subita da 2-0 a 3-2, i gol di Freuler e Hateboer, le reti toscane e l’espulsione di Ilicic che deve fare da monito ai rischi che la sfida nasconde, nonostante gli azzurri arrivino a Bergamo senza 8 infortunati e uno squalificato.

I dubbi nella formazione atalantina non mancano, come sempre, ma sono fortunatamente figli della sovrabbondanza: out solo Toloi, in attacco torna bomber Zapata, tra gli assenti più rimpianti di sempre in quel di Milano contro l’Inter nell’ultimo turno.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 23 Mancini, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. A disp.: 1 Berisha, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 7 Reca, 8 Gosens, 44 Kulusevski, 41 Ibanez, 17 Piccoli, 22 Pessina, 88 Pasalic, 99 Barrow. All. Gasperini.

Empoli (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 32 Rasmussen, 39 Dell’Orco; 2 Di Lorenzo, 8 Traorè, 10 Bennacer, 38 Krunic, 13 Antonelli; 17 Farias, 11 Caputo. A disp.: 1 Provedel, 21 Perucchini, 23 Pasqual, 4 Brighi, 43 Nikolau, 28 Capezzi, 7 Mchedlidze. All. Andreazzoli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

