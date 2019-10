Atalanta, la Primavera affonda il City

3-1 nella Champions dei giovani La partita giocata nel pomeriggio di martedì 22 novembre ha visto imporsi nettamente i giovani nerazzurri che erano andati anche in svantaggio.

Un’ottima prestazione di buon auspicio per la gara dell’Atalanta «senior» di questa sera contro il City. Nel torneo dedicato alle squadre primavera che vengono giocate lo stesso pomeriggio della sfida delle squadre maggiori, i ragazzi di Brambilla hanno superato i pari età del City per 3 a 1. Dopo essere passati in svantaggio al 12’ con un gol di Ian Poveda, i nerazzurri hanno reagito e segnato addirittura tre gol con Ghislandi al 24’, Piccoli al 49’ e Traorè al 78’.

Una vittoria che porta la Primavera a raggiungere a quota 4 punti il City al secondo posto della classifica guidata dalla Dinamo Zagabria con 5 punti.

