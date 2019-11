Atalanta, la Primavera è qualificata

Batte la Dinamo, ora è prima nel girone I giovani nerazzurri hanno battuto 2-0 i pari grado di Zagabria nella Champions League dedicata alle squadre Primavera, assicurandosi il passaggio di turno.

Un risultato che è di buon auspicio per la partita dei nerazzurri a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Nella quinta giornata del Gruppo C dell’UEFA Youth League l’Atalanta di mister Brambilla super 2-0 la GNK Dinamo al Centro Bortolotti di Zingonia e si assicura il passaggio del turno con una giornata di anticipo. L’Atalanta sale a quota 10 punti, superando in testa alla classifica la squadra croata, ferma a 7 punti. L’ultima giornata servirà a definire se sarà primo (e quindi accesso diretto agli ottavi) o secondo posto (playoff con le vincenti del percorso nazionale).

I nerazzurri propositivi fin dai primi minuti. Piccoli (ribattuto) al 15′ e Traore (conclusione alta) sono i primi squilli, ma l’occasione migliore capita a Cambiaghi al 28′, ma la conclusione del capitano colpisce il palo esterno. Al 31′ ci prova anche Cortinovis: tiro però a lato. Dinamo pericolosa al 36′: Gelmi però è bravissimo a porre rimedio a un precedente suo disimpegno errato, stoppando per ben due volte le conclusioni ravvicinate di Marin. Al 40′ Piccoli ben servito da un cross di Bergonzi, non trova invece la porta di testa.

Nella ripresa l’Atalanta concretizza di più e sblocca il match al 13′ con Cortinovis che riceve palla dalla destra da Traore nel cuore dell’area e batte il portiere. Passano solo tre minuti e Cambiaghi da sinistra trova Gyabuaa dalla parte opposta: la conclusione di prima intenzione del centrocampista non lascia scampo al portiere per il 2-0 che chiude il match.

ATALANTA-GNK DINAMO 2-0

Reti: 13′ s.t Cortinovis (A), 16′ s.t. Gyabuaa (A)

Atalanta:

Gelmi, Bergonzi, Brogni, Da Riva, Okoli, Guth, Traore, Gyabuaa, Piccoli (47′ s.t. Ghisleni), Cortinovis (34′ s.t. Finardi), Cambiaghi (34′ s.t. Ghislandi)

GNK Dinamo Zagabria: Josipovic, Hrvoj, Jurisic, Gvardiol, Sutalo, Franjic, Marin, Jankovic (14′ s.t. Julardzija), Sipos, Krizmanic, Karrica (20′ s.t. Jurcec). A disposizione: Krkalic, Vukasovic, Radonja, Nikolic, Kocar. Allenatore: Igor Jovicevic.

Arbitro: Juri Frischer (EST).

Note: ammoniti Traore (A), Cambiaghi (A), Da Riva (A), Karrica (D), Marin (D), Julardzija (D), Sipos (D).

