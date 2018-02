Borussia-Atalanta 2-2 - Segui la diretta

Pari dei gialloneri con Batshuayi L’Atalanta si presenta all’appuntamento con la storia. Borussia Dortmund-Atalanta, partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa league. Segui la cronaca in diretta sul sito del L’Eco di Bergamo.

Il primo tempo si conclude con il vantaggio del Borussia Dortmund firmato da Schürrle. Buon inizio dell’Atalanta, a cui non sono mancate occasioni per segnare. I gialloneri però escono alla distanza e riescono a battere Berisha. Oltre cinquemila tifosi sono pronti a consumare l’ugola sugli spalti del Signal Induna Park. Mai partita fu più carica di significati e anche della tensione giusta per una sfida destinata a entrare negli annali, comunque vada. Borussia Dortmund: un nome che mette paura, una storia nel calcio europeo, 8 campionati tedeschi vinti, Champions League nel 1996-1997 contro la Juventus, la Coppa Intercontinentale l’anno seguente, 4 Coppe di Germania e 5 Supercoppe di Germania. È stata tra le migliori interpreti del calcio europeo degli anni 90, prima di vivere anni difficili e risorgere con il tecnico Klopp.

L’emozione di uno stadio dal sapore internazionale, quei colori così accesi che nella mente di chi è cresciuto a pane e calcio tra anni 80 e 90 ricorda come tra i più simpatici nelle Coppe Europee. Il tempo della simpatia è finito, sarà sfida vera, il punto più alto della storia atalantina del 21esimo secolo. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

SECONDO TEMPO

20’ - Pareggio del Borussia. Palla persa da Toloi a centrocampo, ripartenza giallonera e palla a Batshuayi che trafigge Berisha con un destro secco da fuori area.

11’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DI ILICIC!! FANTASTICO RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Ancora lui, sempre lui! Ilicic insacca un cross perfetto di Cristante che se ne va sulla sinistra e mette al centro dove lo sloveno si fa trovare pronto. Atalantini in delirio.

6’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL’ATALANTA!!! Cross al bacio di Spinazzola per Ilicic che prima sfodera uno stop da campione, poi piazza un sinistro nell’angolino. Imprendibile. Scoppia la gioia dei tifosi nerazzurri.

1’ - Iniziato il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

41’ - Ilicic ci prova con il suo sinistro da fuori area. Palla sporcata dalla difesa e bloccata dal portiere.

30’ - Gol del Borussia Dortmund. Freuler perde palla a centrocampo, contropiede micidiale dei gialloneri che pescano Schürrle nel buco lasciato dalla difesa dell’Atalanta. L’attaccante in spaccata supera Berisha.

28’ - Tuffo sicuro di Berisha sul tiro di Schürrle.

26’ - Ammonito Cristante.

24’ - Ripartenza del Papu Gomez, che subisce fallo: ammonito Weigl.

24’ - Ancora un’occasione per il Borussia. Batshuayi protegge il pallone sulla linea di fondo, crossa al centro dove nessuno dei compagni riesce a calciare verso la porta.

22’ - Sconsiderato passaggio di Ilicic a centrocampo, palla persa. Batshuayi se ne va sulla sinistra, poi si accentra e prova il destro: Berisha blocca con sicurezza.

20’ - Duro intervento di Freuler a centrocampo. L’arbitro fischia, ma non estrae il cartellino giallo.

18’ - Occasione per il Papu! Destro da fuori area deviato con la schiena da un difensore giallonero: palla fuori di poco.

17’ - Schürrle riceve palla fuori area, fa partire un destro velenoso che, deviato, colpisce il palo. Ancora un bivido per i tifosi nerazzurri.

12’ - Occasione per Cristante. Contropiede secco di Ilicic che libera Cristante: destro del centrocampista deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner grande palla gol per Caldara che arriva un secondo in ritardo e di testa non riesce a segnare.

6’ - Borussia vicinissimo al gol con il capitano Reus, che se ne va sulla destra e fa partire un destro a incrociare che sfiora il palo. Brividi.

4’ - Inizio aggressivo dei nerazzurri. Pressione di Ilicic e del Papu Gomez sui difensori avversari. L’Atalanta è partita senza timore.

1’ - Partiti!

Ecco la formazione ufficiale: Berisha; Tolói, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, de Roon, Freuler, Spinazzola; Iličić, A. Gómez.

La formazione del Borussia Dotrmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan, Weigl, Castro, Pulisic, Reus(C), Schürrle, Batshuayi.

