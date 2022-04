Atalanta, la vittoria a Venezia ottimo viatico per il recupero con il Torino

Nel 3-1 in laguna, vittoria a parte, si è rivista una squadra volonterosa di lottare su ogni pallone con autorevolezza e intelligenza nelle giocate. D’accordo la scarsa competitività degli avversari ma se si affronta senza convinzione anche un impegno del genere può diventare difficile. Il ritorno al gol di Zapata (da sabato scorso arrivato in doppia cifra nelle vesti di bomber nonostante la lunga assenza) e il connazionale Muriel finalmente in grande spolvero fanno sperare per un finale di campionato in salita.