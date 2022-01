Atalanta, l’asta delle maglie a quota 23 mila euro. In vetta ancora Miranchuk Rilanci aperti fino al 10 gennaio. Nella speciale classifica delle offerte, comanda sempre Miranchuk a 1800 euro davanti a Palomino, Koopmeiners e Zapata a 1500.

Ultima battute per l’asta benefica delle 25 maglie nerazzurre dell’Atalanta indossate (e poi autografate) in occasione del Christmas Match Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso: le casacche saranno aggiudicate definitivamente lunedì 10 gennaio nel corso della trasmissione TuttoAtalanta in onda in diretta dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre- streaming www.bergamotv.it). Nelle ultime ore, intanto , il montepremi totale provvisorio ha superato quota 23 mila euro complessivi: è comunque un dato ufficioso fin quando le promesse di pagamento non si tramuteranno in bonifico bancario a favore dell’associazione Amici della Pediatria. Nella speciale classifica delle offerte, comanda sempre Miranchuk a 1800 euro davanti a Palomino, Koopmeiners e Zapata a 1500. Si possono fare ancora rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e direttamente sui profili social Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove tutte le sere vengono pubblicati gli aggiornamenti delle quotazioni delle maglie (così come sui canali ufficiali dell’Atalanta).

