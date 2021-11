Atalanta, l’attesa per la gara di Berna. Dalle 18.55 segui qui la diretta di Bergamo Tv

Collegamenti da Berna e commenti pre-gara e durante il match come sempre per «Tutto Atalanta Diretta Champions» a partire dalle 18.55. Intanto nel pomeriggio vittoria per 3 a 2 della Primavera contro i pari grado svizzeri.