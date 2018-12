Atalanta-Lazio, match di calibro europeo

Gomez, punto di riferimento della squadra Lunedì alle 20.30 si gioca a Bergamo la partita contro i biancocelesti. Gasperini: «Mi aspetto una partita combattuta e con delle difficoltà»

Sarà Atalanta-Lazio il match del lunedì (ore 20,30) della sedicesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini è apparso fiducioso e carico nella conferenza stampa pre partita di domenica 16 dicembre. Alle spalle i tre punti messi in saccoccia con l’Udinese, guarda ora alla sfida di domani con i biancocelesti, una delle squadre che lottano per la Champions. «Mi aspetto una partita combattuta e con delle difficoltà» ha spiegato ai giornalisti il tecnico nerazzurro.

«Gomez è un punto di riferimento per i compagni e la sua nuova posizione lo arricchisce». Alla vigilia dello scontro con la Lazio, Gian Piero Gasperini elogia il leader e capitano dell’Atalanta. «Ha una tecnica e una capacità di muoversi tale da poter giocare tranquillamente in più ruoli - spiega l’allenatore nerazzurro -. Questo nuovo ruolo dietro le punte lo può fare perché ha classe e personalità: contrastarlo è difficile anche se gioca più centrale. Ha caratteristiche di base molto offensive, ma si adatta benissimo a un ruolo più di servizio che di finalizzazione».

Una battuta sul confronto al sapore d’Europa: «Vincere questo tipo di partite proietterebbe molto in alto, ma per me la Lazio è una delle big e punta alla qualificazione Champions - chiude Gasperini -. Mi aspetto un confronto molto combattuto: noi siamo in forma e fiduciosi, l’opportunità è difficile da cogliere ma i tre punti alzerebbero l’asticella degli obiettivi e dell’autostima».

