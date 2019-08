Atalanta, le novità per i tifosi di «Corner»

Partite all’«Edonè», con lo sconto «Corner», insieme a Edoné e all’amico Franz Barcella, ha pensato a uno spazio tutto per i tifosi dell’Atalanta.

Si avvicina la ripresa del campionato di calcio con l’avvio delle partite domenica 25 agosto e di una stagione da Champions per l’Atalanta. Tante le novità che la redazione di «Corner» ha pensato per i tifosi che vogliono seguire da molto vicino i nerazzurri. Oltre ai contenuti ormai «rodati» nei primi otto mesi della nuova iniziativa editoriale de «L’Eco di Bergamo» coordinata da Roberto Belingheri la stagione si prennuncia piena di sorprese e nuove idee.

Ecco la prima: «Corner», insieme a Edoné e all’amico Franz Barcella, ha pensato a uno spazio tutto per i tifosi dell’Atalanta. Chi non andrà allo stadio o chi non andrà in trasferta potrà sempre vedere le partite dell’Atalanta al maxischermo di Redona. Un posto per mangiare e bere qualcosa, stare in compagnia e fare il tifo per Gomez e compagni. Gli abbonati di «Corner» potranno già domenica presentarsi a Redona presentando la mail di invito che hanno ricevuto, e lì potranno usufruire di uno sconto del 20% su ogni ordinazione, propria e di un accompagnatore. E vivere la partita insieme agli amici di «Corner» il match Spal - Atalanta con un bel risparmio (che non guasta mai).

Chi non è abbonato, ovviamente, può cliccare qui sotto e basta un attimo:

