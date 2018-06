Atalanta, l’Under 17 per la finale

La Roma gli soffia lo scudetto Nella finale secca disputata mercoledì 20 giugno i nerazzurri hanno perso 3 a 2 contro la Roma.

L’Atalanta di mister Giovanni Bosi ha perso la finale del campionato nella partita secca contro la Roma. Dopo essere stata in vantaggio per 2 a 1 si è fatta rimontare dalla squadra giallorossa. Due squadre che rappresentano il meglio di quanto il settore giovanile italiano possa produrre attualmente, due società che da sempre hanno dimostrato di voler e saper investire seriamente sui giovani. Atalanta e Roma non hanno disatteso le aspettative con una gara ad alti livelli e molto combattuta che alla fine ha assegnato il titolo ai giocatori della capitale. Sconfitta in finale ieri con la Juve anche per gli Under 16.

