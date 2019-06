Atalanta, Malinovskyi è un giallo

Intanto c’è il sì di Fofana Il mercato dei nerazzurri: l’ucraino obiettivo numero 1 per il centrocampo, ma il Genk gioca a nascondino.

Fari sul centrocampo: Fofana supera Malinovskyi? Dopo la conferma di Pasalic, l’Atalanta si trova a decidere le strategie per la mediana: arriverà un rinforzo, mentre sta per partire Kulusevski.

La prima scelta, in mezzo al campo, è dall’inizio Malinovskyi del Genk, ma la trattativa si è trasformata in una telenovela: la differenza tra richiesta e offerta sembrava essersi assottigliata e l’intesa sembrava essere stata trovata sui 15 milioni comprensivi di bonus.

Una pista più concreta delle altre, comunque, c’è: Fofana dell’Udinese sarebbe più di un semplice piano B. Nonostante qualche voce circolata ieri in mattinata, l’affare non è affatto chiuso: la richiesta friulana è alta, intorno ai 15 milioni, cifra che l’Atalanta non vuole spendere.

