Atalanta: Malinovskyi sempre più vicino

Leggi qui la sua analisi tecnica Si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, comprensivi di bonus, da versare in più rate.

Rusian Malinovskyi, l’accordo con il Genk è vicino: si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, comprensivi di bonus, da versare in più rate. Che il centrocampista ucraino fosse destinato alla cessione era ormai chiaro da qualche settimana, vista la vita da separato in casa con il club belga (il giocatore non è partito per il ritiro), ma su di lui c’era anche la Sampdoria e non ci si aspettava così rapidamente una fumata bianca con l’Atalanta, che invece ora pare probabile. Con Malinovksyi, il club nerazzurro centrerebbe quello che è stato fin dall’inizio il suo primo obiettivo a centrocampo: un giocatore in grado di fungere come alternativa sia a De Roon sia a Gomez.

