Atalanta-Manchester, biglietti dal 22 ottobre: tagliati i prezzi delle prelazioni Dalle 13 di venerdì 22 ottobre disponibili i biglietti per assistere alla partita Atalanta-Manchester United, gara 4 del Gruppo F di Champions League, in programma martedì 2 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo con inizio alle 21. Tagliati i prezzi delle prelazioni rispetto al match con lo Young Boys,

L’Atalanta B. C. informa che dalle 13 di venerdì 22 ottobre saranno a disposizione i biglietti per assistere alla partita Atalanta-Manchester United, gara 4 del Group Stage F di UEFA Champions League, in programma martedì 2 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo con inizio alle 21. Sul sito web del club nerazzurro sono apparse tutte le indicazioni dettagliate per l’acquisto.

FASI DI VENDITA

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

1) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 SUL PROPRIO SETTORE : dalle 13 di venerdì 22 alle 23 di domenica 24 ottobre (3 giorni);

2) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 CON SCELTA LIBERA DEL POSTO: dalle 10 di lunedì 25 alle 23 di martedì 26 ottobre (2 giorni);

3) VENDITA LIBERA: dalle 10 di mercoledì 27 ottobre alle 21 di martedì 2 novembre.

*TARIFFA RIDOTTO SOLO IN FASE DI PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2019/20

– Under 18

– Over 65

– Donna

– Invalidi oltre 75% (valida per i soli abbonati 2019/20 a tariffa ridotta “invalidi”)

**TARIFFA RIDOTTO DEA CARD IN FASE DI VENDITA LIBERA

Tariffa promozionale in vendita libera riservata ai tifosi fidelizzati Atalanta BC, ovvero in possesso di valida Dea Card, Fidelity Card Atalanta BC.

Si ricorda che al prezzo del biglietto vanno sommate le commissioni di servizio Vivaticket.

1) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 SUL PROPRIO SETTORE

Dalle 13 di venerdì 22 alle 23 di domenica 24 ottobre (3 giorni) sarà attiva la prelazione riservata agli abbonati alla Serie A 2019/20 (sia abbonamenti digitali caricati su Dea Card, che abbonamenti svincolati dalla Fidelity Card ex voucher) nel settore occupato dall’abbonamento secondo lo schema sotto riportato.

SETTORE ABBONAMENTO SERIE A 2019/20SETTORI ACQUISTABILI

Ex Tribuna UBI, Tribuna Centrale, Tribuna d’Onore NerazzurraTribuna Rinascimento, Tribuna Centrale, Tribuna d’Onore Nerazzurra

Curva Nord PisaniCurva Nord Pisani

Curva Sud MorosiniCurva Sud Morosini, Distinti Sud

2) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 CON SCELTA LIBERA DEL POSTO

Dalle 12 di lunedì 25 alle 23 di martedì 26 ottobre sarà attiva la prelazione riservata agli abbonati alla Serie A 2019/20 (sia abbonamenti digitali, caricati su Dea Card, che abbonamenti svincolati dalla Fidelity Card “ex voucher”) con scelta libera del posto tra quelli ancora disponibili alla vendita.

3) VENDITA LIBERA

– Dalle 10 di mercoledì 27 ottobre alle 21 di martedì 2 novembre.

Numero massimo di biglietti acquistabili in un singolo ordine: 4.

MODALITA’ DI ACQUISTO IN FASE DI PRELAZIONE

I tagliandi saranno acquistabili:

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) in modalità [email protected]

IMPORTANTE: nei punti vendita Vivaticket NON sarà possibile utilizzare il voucher di rimborso dell’abbonamento 2019/20.

– Online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità [email protected] secondo quanto sotto riportato.

Ogni acquirente potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati ad abbonati, inserendo per ogni singolo intestatario:

a) Per gli ABBONATI Serie A 2019/20 CON DEA CARD:

– il NUMERO DELLA DEA CARD attualmente in possesso dell’abbonato, (saranno valide per l’acquisto e per il successivo accesso allo stadio anche le Dea Card scadute).

– MODALITA’ [email protected]: verrà rilasciato un biglietto in pdf (da stampare in buona qualità in formato A4 o conservare su un dispositivo mobile) in cui saranno indicati il settore, la fila ed il posto acquistati e da occupare.

IMPORTANTE: per questa partita la Dea Card NON consentirà l’accesso allo stadio, che verrà garantito esclusivamente dal biglietto in formato A4.

Non saranno ritenuti validi per l’ingresso le mail di acquisto o documenti diversi dal biglietto munito di codice a barre.

OPPURE

b) Per gli ABBONATI Serie A 2019/20 CON ABBONAMENTO TRADIZIONALE (SVINCOLATO DALLA FIDELITY CARD – EX VOUCHER)

– il CODICE DI PRELAZIONE* preceduto da cinque “0” (00000), in caso di abbonamento tradizionale.

* situato sul retro dell’abbonamento, dopo la dicitura “Abb:” (come mostrato sotto).

IMPORTANTE: digitare cinque “0” ed aggiungere poi senza spazi le 7 cifre del codice prelazione (nel caso dell’immagine andrebbe inserito: 000000123456).

– Modalità [email protected] (solo per i possessori di Abbonamenti Tradizionali); verrà rilasciato un biglietto dotato di codice a barre in formato pdf, da stampare in buona qualità su foglio A4, e sarà l’unico titolo considerato valido per l’accesso ai tornelli. Non saranno ritenuti validi per l’ingresso le mail di acquisto o documenti diversi dal biglietto munito di codice a barre.

Non sarà abilitata alla vendita la biglietteria del Gewiss Stadium situata in viale Giulio Cesare.

Non sarà attivo il caricamento digitale su dea card.

MODALITA’ DI ACQUISTO IN FASE DI VENDITA LIBERA

I tagliandi saranno acquistabili:

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv in modalità [email protected]

IMPORTANTE: nei punti vendita Vivaticket NON sarà possibile utilizzare il voucher di rimborso dell’abbonamento 2019/20.

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità [email protected]

Ogni acquirente potrà acquistare fino a 4 biglietti.

CAMBIO UTILIZZATORE

Sarà vietato il cambio utilizzatore su tutti i titoli.

BIGLIETTERIA VIALE GIULIO CESARE

Martedì 2 novembre, dalle 18, sarà attiva la biglietteria di Viale Giulio Cesare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per assistenza in caso di malfunzionamento del biglietto [email protected]

Non sarà attiva la vendita di tagliandi.

MODALITA’ DI ACCESSO AL GEWISS STADIUM

Come da normativa in vigore, sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di spettatori pari al 75% della capienza del Gewiss Stadium; tutti i titolari di biglietto dovranno essere in possesso di Certificazione Verde COVID-19 “Green Pass”, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, da mostrare all’ingresso di prefiltraggio del settore acquistato, unitamente ad un documento in corso di validità ed al biglietto acquistato.

Per tutte le informazioni sulla certificazione verde “Green Pass” consultare il sito del Governo italiano: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Tutti i tifosi che accederanno al Gewiss Stadium, bambini di qualsiasi età compresi, dovranno essere muniti di biglietto valido per l’accesso all’impianto.

In virtù dei controlli imposti dalle normative vigenti, è consigliato l’arrivo all’ingresso del settore acquistato del Gewiss Stadium con un congruo anticipo.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda a tutti i titolari di tagliando che:

– l’apertura dei cancelli avverrà indicativamente due ore prima dell’inizio della gara.

– È consigliato raggiungere l’ingresso indicato sul proprio biglietto con largo anticipo rispetto all’inizio dell’evento, al fine di evitare lunghe code ed assembramenti derivanti dalle necessarie operazioni di controllo nelle aree di prefiltraggio del Gewiss Stadium.

– È obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento.

– NON sarà allestita alcuna struttura presso la quale effettuare un tampone antigenico rapido il giorno della partita.

L’accesso al Gewiss Stadium sarà consentito esclusivamente ai tifosi in possesso di:

– Biglietto [email protected] stampato in formato A4.

– Certificazione verde COVID-19 “Green Pass”.

– Valido documento di identità.

Si segnala, infine, che come attualmente previsto dalla normativa vigente, i bambini con età inferiore a 12 anni, rientrano nella categoria di soggetti esenti da Certificazione Verde (https://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

Per eventuali dubbi consultare la pagina dedicata alle FAQ https://www.atalanta.it/faq-biglietteria-abc/ o compilare il form dedicato (https://www.atalanta.it/contatti-biglietteria/).

