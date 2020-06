Atalanta, Marino replica a Zeman

«Chieda scusa a Bergamo» L’ex allenatore boemo aveva avanzato dubbi su condizione atletica nerazzurri.

«È molto triste sentire parole del genere e che ci siano persone che speculino sul dramma che ha vissuto Bergamo per farsi della pubblicità. Credo che un ex allenatore come Zeman abbia tutte le possibilità per documentarsi e vedere, sono i numeri che lo dicono, come la Lazio, oltre ad aver giocato una buona partita, ha corso più chilometri dell’Atalanta. Voglio evitare qualsiasi altro commento, credo solo che debba chiedere scusa. Non tanto all’Atalanta, ma alla città di Bergamo».

Prima della sfida con l’Udinese, il direttore generale nerazzurro, Umberto Marino, ha replicato ai microfoni di Skysport alle dichiarazioni dei giorni scorsi dall’ex allenatore boemo, che aveva avanzato dubbi sulla condizione atletica dell’Atalanta («Corre ancora molto. Stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove» aveva detto).

