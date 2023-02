Atalanta, Marino: «Ricomparsi i fantasmi dell’anno scorso. Oggi due passi indietro a livello arbitrale»

«Evidentemente c’è un clima di non grande serenità, sono ricomparsi i fantasmi dello scorso anno - ha esordito il dirigente a Sky - Oggi è stata una giornata grigio-nera per qualcuno. Abbiamo fatto un girone d’andata in crescita a livello arbitrale, che ha valorizzato il calcio. Oggi sono stati fatti due passi indietro, troppi gialli senza senso».