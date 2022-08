Atalanta, martedì 9 agosto allenamento allo stadio: ingresso libero in Curva Pisani

Dopo il ritiro in Valle Seriana, l’Atalanta torna al Gewiss Stadium . Come annunciato dal club sul sito, martedì 9 agosto dalle 20 i tifosi potranno seguire l’allenamento della squadra di Gasperini allo stadio che aprirà le porte (ingresso libero) in Curva Pisani (Nord).

Sarà la prima occasione stagionale di rivedere la squadra a Bergamo e l’ultima prima del via del campionato, sabato 13 agosto a Genova contro la Sampdoria (alle 18,30). Il debutto in casa in Serie A è invece fissato per domenica 21 agosto alle 20,45 contro il Milan.