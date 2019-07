Atalanta. Masiello, febbre da Champions

«Bergamo si fermerà per il sorteggio» «Penso che tutta Bergamo si fermerà per il sorteggio di Champions League tra un mese: siamo curiosi anche noi di sapere chi ci capiterà».

Andrea Masiello, dal ritiro dell’Atalanta a Maldon in gran Bretagna, si pronuncia sulla stagione alle porte: «A livello fisico e mentale siamo terzi, ora dobbiamo concentrarci e prepararci bene - spiega il difensore -. C’è un bel gruppo che lavora insieme da qualche anno, si lavora in armonia anche coi nuovi».

Martedì sera la seconda delle tre amichevoli britanniche (la terza venerdì 2 agosto a Leicester) contro il Norwich City (con probabile diretta streaming sul canale youtube dei Canaries): «Nel primo tempo sabato a Swansea avremmo meritato di essere avanti 3-0, poi è chiaro che perdere scoccia sempre - chiude Masiello -. Non mi preoccuperei, bisogna mettere minuti nelle gambe. La cosa positiva è che non ci sono acciacchi importanti.Sarà nelle partite vere che bisognerà stare attenti a non sbagliare».

