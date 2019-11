Andrea Masiello fra i tifosi in una foto d’archivio (Foto by Magni)

Atalanta, Masiello suona la carica

«In Champions cerchiamo il miracolo» Il difensore nerazzurro a Oriocenter per foto e autografi: «Aspettiamo da tempo una sfida come il prossimo incontro in Champions League con la Dinamo Zagabria (26 novembre): il pari col Manchester City ci ha dato la determinazione per tentare un altro miracolo sportivo».

«Aspettiamo da tempo una sfida come il prossimo incontro in Champions League con la Dinamo Zagabria (26 novembre, ndr): il pari col Manchester City ci ha dato la determinazione per tentare un altro miracolo sportivo». Andrea Masiello, a due giornate dal termine del girone C (ultimo match l’11 dicembre in casa dello Shakhtar) crede fermamente nelle possibilità dell’Atalanta di qualificarsi agli ottavi della regina delle Coppe.

«Il risultato di prestigio con la squadra di Guardiola è stato importantissimo a livello mentale – prosegue il difensore, una convocazione saltata con l’Udinese e cinque panchine per la contusione al ginocchio rimediata all’andata a Manchester –. Oltretutto è un’esperienza che ci serve anche in proiezione campionato, dove dobbiamo rimetterci in carreggiata dopo aver perso posizioni». Al rientro dalla sosta per le Nazionali, la Juventus: «Ci sono i presupposti per centrare il bel risultato che cerchiamo per rilanciarci, anche perché il 23 novembre giocheremo davanti al nostro pubblico e glielo dobbiamo – chiude il difensore durante l’incontro per foto e autografi a Oriocenter –. Abbiamo 11 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali in partite spesso importanti, vedi le qualificazioni a Euro 2020. Chi è rimasto a Zingonia ha il dovere di allenarsi per trovare la condizione migliore».

